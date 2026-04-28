Arranca 'Mercado Hecho en Nuevo León' rumbo al Mundial

Samuel García impulsa cuarta edición del programa en Parque Fundidora, con más de 500 emprendedores locales y entrada gratuita.

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Con la participación de cientos de emprendedores locales, el gobernador Samuel García encabezó el arranque de la cuarta edición del programa Mercado Hecho en Nuevo León, bajo el lema “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

Desde la Nave Lewis, en Parque Fundidora, el mandatario estatal destacó que esta nueva edición busca preparar a los negocios locales rumbo al próximo Mundial de Futbol, fortaleciendo la economía y promoviendo el talento regio.

Durante el evento, la secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, señaló que actualmente se trabaja en la formalización de los proyectos participantes.

“Estamos formalizándonos, son emprendedores y estamos para apoyarlos”, expresó.

En esta edición se registraron más de 500 participantes, quienes ofrecerán productos y servicios al público en un espacio que busca fortalecer el consumo local.

Por su parte, también acudió Mariana Rodríguez, quien acompañó el inicio de actividades.

El gobernador Samuel García afirmó que en la entidad se impulsa un ecosistema económico diverso.

“Estamos reactivando un ecosistema económicamente diverso, en Monterrey estamos jalando, hay que meterle más aceite a la máquina para que jale”, declaró.

Asimismo, aseguró que este tipo de iniciativas continuarán.

“Todos ganamos, no lo vamos a dejar de hacer. Gracias a este espíritu regio, hoy somos el mejor estado de México y de América Latina”, puntualizó.

La entrada al evento es gratuita y, además, cada compra realizada participará en una rifa de 800 premios.

Propone Samuel llevar mercado a Paque del Agua

Durante su mensaje, Samuel García adelantó que se prevé que el mercado Hecho en Nuevo León se mueva para el parque del agua, el cual señaló que se inaugurará en 10 días.

Esto con el objetivo de que los emprendedores estén cerca de los turistas que visitarán la ciudad por el Mundial.

“Van a llegar suecos, japoneses por me interesa que estén ahí porque iban a llegar los turistas que van al estadio y si esos canijos compran boletos de seis mil dólares van a traer la tarjeta maciza”, finalizó el gobernador.