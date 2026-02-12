Arranca la venta de flores, por el Amor y la Amistad

En las florerías de la avenida Venustiano Carranza, en Monterrey, hay diversos precios, que en promedio van desde los 180 pesos hasta arreglos especiales

El amor y la amistad ya se sienten en el ambiente, en vísperas del Día de San Valentín, el santo patrono de los enamorados y de los amigos.

La metrópoli comienza a saturarse de rosas, girasoles, gerberas y demás flores para el festejo del Día del Amor y la Amistad.

De modo previo a este sábado 14 de febrero, ya arrancó la venta de las flores, ese regalo de la naturaleza que viene en todos colores, tamaños y precios.

Eso sí: prepárese con el presupuesto, porque las flores naturales subieron entre 15 y 20 por ciento, en comparación al año pasado.

En las florerías de la avenida Venustiano Carranza, en Monterrey, hay diversos precios, que en promedio van desde los 180 pesos hasta arreglos especiales de 3 mil 500 pesos.

Lo más solicitado son las rosas, las gerberas y los girasoles.

Usted elige, pero tome en cuenta la carestía.

"El precio de las flores naturales subió entre un 15 y un 20 por ciento", dijo Fernando Estrada, encargado de un negocio de la avenida Venustiano Carranza, en Monterrey.

Los cargamentos llegan procedentes del Estado de México.

Como accesorios para la ocasión, hay coronas para las reinas de su corazón, listones y otros detalles más, pero lo principal, lo más hermoso y lo más sublime, son las flores naturales.

Y Usted, ¿ya decidió qué flores va a regalar?