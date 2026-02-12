VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Arranca la venta de flores, por el Amor y la Amistad

Por: Olivia Martínez

11 Febrero 2026, 08:36

Compartir
WhatsApp

En las florerías de la avenida Venustiano Carranza, en Monterrey, hay diversos precios, que en promedio van desde los 180 pesos hasta arreglos especiales

Arranca la venta de flores, por el Amor y la Amistad

El amor y  la amistad ya se sienten en  el ambiente, en vísperas del  Día de San Valentín, el santo patrono de los enamorados y de los amigos.

La metrópoli comienza a saturarse de  rosas, girasoles, gerberas  y demás flores para el festejo del Día del Amor y la Amistad.

De modo previo a este sábado 14 de febrero, ya arrancó la venta de las flores,  ese regalo de la naturaleza que viene en  todos colores, tamaños y precios.

Eso sí: prepárese con el presupuesto, porque las flores naturales subieron entre 15 y 20 por ciento,  en comparación al año pasado.

En las florerías de la avenida Venustiano Carranza, en Monterrey, hay diversos precios, que en promedio van desde los 180 pesos hasta arreglos especiales de 3 mil 500 pesos.

Lo más solicitado son las  rosas, las gerberas y los girasoles.

Usted elige,  pero tome en cuenta la carestía.

"El precio de las flores naturales subió entre un 15 y un 20 por ciento", dijo Fernando Estrada, encargado de un negocio de la avenida Venustiano Carranza, en Monterrey.

Los cargamentos llegan procedentes del Estado de México.

Como accesorios para la ocasión, hay coronas para las reinas de su corazón,  listones y otros detalles más, pero lo principal, lo más hermoso y lo más sublime,  son las flores naturales.

Y Usted, ¿ya decidió qué  flores va a regalar?

FDFDF.jpeg

Comentarios