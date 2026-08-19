Arranca la última etapa de modernización en la Avenida Juárez

Ante el despliegue de los trabajos, las autoridades municipales implementarán adecuaciones temporales a la circulación para mitigar el impacto vehicular

Como parte de las obras estratégicas de infraestructura vial en el municipio, el Gobierno de Juárez dará inicio a la última fase de pavimentación y modernización integral de la Avenida Juárez (Arturo B. de la Garza).

Ante el despliegue de los trabajos, las autoridades municipales implementarán adecuaciones temporales a la circulación para mitigar el impacto vehicular.

La presidenta municipal, Mónica Oyervides, destacó que el proyecto abarca la intervención del tramo comprendido entre la Avenida Teófilo Salinas y Agustín Melgar, consolidándose como una obra clave para la conectividad de la zona.

Intervención integral e infraestructura subterránea

Más allá del encarpetado asfáltico, la obra contempla una renovación completa de los servicios básicos y del entorno peatonal. En coordinación con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, se sustituirán tuberías de agua potable, además de rehabilitar la red de drenaje sanitario, tomas domiciliarias y descargas.

A la par, se instalará nuevo señalamiento vial y se construirán banquetas e infraestructura peatonal con el fin de garantizar un trayecto seguro y accesible tanto para conductores como para transeúntes.

Dispositivo vial y alternativas para los automovilistas

Para dar fluidez al tráfico durante la intervención de uno de los cuerpos de la avenida, se habilitará un esquema de par vial:

Sentido Guadalupe hacia Cadereyta (Poniente a Oriente): El tránsito será desviado hacia el Libramiento Julio Cisneros , cuyos cuatro carriles operarán únicamente en dirección poniente-oriente. La calle Ceferino Garza y Garza también funcionará en este mismo sentido. (Nota: Queda suspendida la circulación de oriente a poniente por el Libramiento Julio Cisneros).

Sentido Cadereyta hacia Guadalupe y Monterrey (Oriente a Poniente): La circulación continuará por la Avenida Juárez , contando con tres carriles habilitados. Como vía alternativa se podrá utilizar la calle General L. Garza Ayala.

Hacia San Mateo (desde Cadereyta): Los conductores deberán ingresar por la Avenida Juárez, realizar el retorno a la altura de la calle Naranjos e incorporarse posteriormente hacia San Mateo.

Seguridad y recomendaciones

Elementos de la Dirección de Vialidad y Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se desplegarán en puntos estratégicos del corredor para orientar a los automovilistas y agilizar el flujo vehicular.

Estas labores dan continuidad a los avances previos logrados en los tramos de Francisco Márquez a Julio Cisneros y de Teófilo Salinas a la colonia Colinas de la Morena, donde se renovaron más de 11,500 metros cuadrados de pavimento.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a planear sus recorridos con anticipación, respetar el señalamiento preventivo y atender las indicaciones del personal operativo en la zona.