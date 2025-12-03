Arranca Juárez la temporada navideña con encendido del pino

Desde las 17:00 horas, la explanada de la presidencia municipal se vistió de fiesta con música, espectáculos infantiles y la presencia de personajes navideños

Con una amplia asistencia de familias juarenses y un ambiente festivo, el municipio de Juárez dio inicio oficial a las celebraciones decembrinas con el tradicional encendido del pino navideño, un evento encabezado por el alcalde, Félix Arratia, y la presidenta del DIF, Mónica Oyervides.

El acto no solo marcó el inicio de la Navidad, también el cierre oficial de la campaña de recolección de juguetes "Jojo Juárez", la cual superó las expectativas al lograr reunir más de 10,000 juguetes nuevos.

Un momento emotivo fue la entrega simbólica de los juguetes por parte del personal de las diversas secretarías y direcciones del Ayuntamiento, quienes se sumaron a la iniciativa vigente desde el pasado 13 de noviembre.

El alcalde Félix Arratia Cruz destacó el espíritu solidario de los habitantes y colaboradores municipales.

“Más de 2,300 colaboradores de todas las secretarías y direcciones se sumaron de manera voluntaria para lograr esta cifra histórica. Este es el Juárez que queremos: solidario, unido y trabajando juntos por nuestras niñas y niños”, señaló Arratia Cruz, agradeciendo que la colecta superara en más de 2,000 juguetes lo recaudado en 2024.

Cerca de las 18:00 horas, el alcalde dirigió un mensaje a las familias asistentes, anunciando el regreso oficial de "Brilla Juárez". Este magno evento, que en 2024 atrajo a más de 30 mil visitantes, se celebrará del 14 de diciembre al 6 de enero en Paseo Juárez.

El festival contará con diversas atracciones para toda la familia, incluyendo pista de hielo, shows familiares, carrusel, atracciones especiales y entregas de juguetes

“Este diciembre va a ser inolvidable para los juarenses. Hoy damos inicio oficialmente a la Navidad, como Gobierno hemos preparado actividades para que toda la familia disfrute,” afirmó el alcalde.

El momento cúspide de la noche fue el tradicional encendido del pino, acompañado por un espectacular video mapping proyectado en la fachada de la presidencia municipal y la iluminación de las instalaciones y el kiosco de la Plaza Principal.

La jornada concluyó con la presencia de personajes como el Grinch, Minnie, Mickey Mouse y Santa Claus, shows infantiles, ballet y un corredor de emprendedores locales que ofrecieron productos típicos de la temporada (ponche, tamales, buñuelos), fomentando la convivencia y el apoyo al comercio local.