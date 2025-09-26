Info 7 Logo
Arranca gobierno trabajos de parque lineal en Constitución

Por: Esmeralda Valdez

25 Septiembre 2025, 13:13

El gobernador Samuel García destacó que se conectará a la ciudad a través de espacios que permitan el uso de diversos medios de transporte

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio arranque este jueves a los trabajos del Parque Lineal Avenida Constitución, que se realizará debajo de la Línea 4 del Metro.

Acompañado del secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, y el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia; el mandatario destacó se conectará a la ciudad a través de espacios que permitan el uso de diversos medios de transporte. 
 
“Queremos conectar la ciudad y queremos que la gente se pueda mover sin necesidad de carro. Como todas las ciudades de primer mundo. Tenemos que cuidar el río, tenemos que dar más oportunidades a la bicicleta, a caminar, al scooter y por supuesto a nuevos camiones verdes, transmetros y líneas del metro. Eso es lo que no se hizo en 40 años, 40 años ni una banqueta, 40 años ni un árbol y nos acostumbramos a una ciudad descuidada", dijo Samuel. 
 
Asimismo, aseguró que esta obra se terminará el mes de marzo y no afectará la vialidad. 
 
Por su parte, el subsecretario José Francisco Ibargüengoytia explicó que el corredor albergará: 
Transporte masivo 
Vehicular
Urbano 
Movilidad no motorizada
Peatones 

Y constará de una distancia de 6.1 km desde el Parque Fundidora hasta el complejo Vial Gonzalitos, y permitirá conectar con estaciones del metro como Félix U. Gómez; estación Palacio; estación Juárez; estación Cuauhtémoc; estación ISSSTE; y estación Obispado. 
 
Los ciudadanos encontrarán áreas para hacer ejercicio, usar bicicletas, áreas naturales, juegos infantiles, ejercitadores, bancas, ciclopuertos y bebederos.

samuel-parque-lineal.jpg

