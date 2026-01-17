Arranca Gobierno parques lineales en Constitución y Fundidora

Los corredores peatonales enlazan Metro, Fundidora y el Estadio Rayados, con reforestación, andadores y recuperación de espacios urbanos

El Gobierno de Nuevo León puso en marcha las obras del Parque Lineal Palacio Federal-Fundidora y supervisó el avance del Parque Lineal en Avenida Constitución, dos proyectos que buscan fortalecer la movilidad no motorizada y la conectividad urbana entre el centro de Monterrey, el Parque Fundidora y el Estadio de los Rayados.

Un corredor peatonal que enlaza Metro y espacios públicos

El Parque Lineal Palacio Federal-Fundidora contempla la construcción de un andador peatonal y la rehabilitación de vialidades para permitir traslados seguros desde la Estación del Metro Eloy Cavazos hasta el acceso A6 del Parque Fundidora. La obra tendrá una extensión de 1.82 kilómetros y beneficiará de forma directa a más de 5 mil 250 personas.

Accesos desde Guadalupe, Juárez y el centro de Monterrey

Con la nueva infraestructura, habitantes de Guadalupe y Juárez podrán llegar en Metro hasta la estación Palacio y continuar su recorrido a pie hacia Fundidora, el Fan Fest o el Estadio Rayados. Desde el centro de Monterrey, el proyecto permite caminar por el corredor de Constitución con accesos en puntos como Obispado, ISSSTE, Venustiano Carranza, Puente del Papa y Barrio Antiguo, con vista al río y conexión directa a zonas recreativas.

Recuperación de espacios antes abandonados

Durante la supervisión del Parque Lineal Av. Constitución, se destacó que el área permaneció por años en condiciones de abandono, con carriles desaprovechados y acumulación de basura. La intervención transforma este tramo en un corredor urbano con áreas verdes, iluminación, accesibilidad universal, mobiliario urbano y señalización.

Integración con las Líneas 4 y 6 del Metro

El desarrollo del parque lineal se vincula con la infraestructura de las Líneas 4 y 6 del Metro, que conectan San Jerónimo con el Aeropuerto. Bajo el viaducto se proyecta un parque lineal de hasta siete kilómetros, aprovechando el espacio público para peatones y ciclistas.

El Parque Lineal Av. Constitución se desarrolla en seis tramos y beneficiará a 10 mil 250 personas. La obra prioriza la reforestación, la recuperación de carriles y la mejora de la vialidad, con el objetivo de consolidar un eje continuo que conecte Barrio Antiguo, el Palacio Municipal, Fundidora y Obispado.