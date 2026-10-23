Arranca Festival Santa Lucía a ritmo de Juan Gabriel

El encuentro cultural arrancó con las voces de Aida Cuevas, Majo Aguilar y Paco de María, además de una programación de espectáculos hasta el 2 de noviembre

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguró la edición 19 del Festival Internacional Santa Lucía con el espectáculo “Querido Juanga: Homenaje al Divo”, una producción que reunió a destacados intérpretes de la música mexicana para recordar el legado de Juan Gabriel.

Durante el arranque, el mandatario destacó el crecimiento del encuentro cultural, que en 2025 registró más de 1.5 millones de visitas, y aseguró que la entidad ha obtenido resultados favorables en materia cultural como en la realización de eventos.

“Cada año que pasa, con mucho orgullo les digo que superamos al anterior. Este nuevo Festival, su edición número 19, quiero agradecer a los organizadores. Quiero aprovechar este festival para dar las gracias porque este 2026 ha sido un año de ensueño. Hemos tenido muchos eventos”, expresó el mandatario estatal.

García resaltó los avances en materia de cultura y también invitó a la ciudadanía a disfrutar de la programación del festival.

“Quiero pedir un aplauso al Gabinete que son primer lugar en todo, el mejor gabinete en la historia de Nuevo León. Yo no tengo duda que gracias a ustedes hoy Nuevo León es primer lugar en todo, economía, educación, salud, reducción de pobreza, y en el tema cultural quiero destacar que este año cultura también ganó dos primeros lugares, primer lugar en los centros culturales, lo que hemos llamado Las Esferas, llevando cultura a todo Nuevo León, y primer lugar en eventos”, destacó el Gobernador de Nuevo León.

La cartelera contempla espectáculos internacionales en la Macroplaza y actividades en el Parque del Agua, con presentaciones programadas hasta el próximo 2 de noviembre, cuando se prevé el cierre con el cantante Sebastián Yatra.

Por su parte, Victoria Kühne, presidenta del Patronato del Festival Internacional Santa Lucía, destacó la importancia de impulsar el talento local y acercar las expresiones artísticas a todos los sectores de la población, incluidos los municipios, centros comunitarios, Esferas Culturales y centros de reinserción social.

En tanto, la secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero, señaló que el festival forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a las actividades artísticas y fortalecer la participación social, mediante la colaboración entre el Gobierno estatal, la sociedad civil y la comunidad cultural.

El espectáculo inaugural estuvo dedicado a la trayectoria de Juan Gabriel y contó con las voces de Aida Cuevas, Majo Aguilar y Paco de María, acompañados por la Súper Orquesta Filarmónica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, el Mariachi Gama 1000, el Coro de Nuevo León y músicos que participaron en giras internacionales del llamado “Divo de Juárez”.

Durante la presentación, los artistas interpretaron temas emblemáticos como “Abrázame muy fuerte”, “Ya lo sé que tú te vas”, “Te lo pido por favor”, “Déjame vivir”, “Se me olvidó otra vez”, “No vale la pena” y “Costumbres”, en una velada que rindió tributo a uno de los referentes de la música popular mexicana.