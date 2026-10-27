Arranca Félix Arratia segunda etapa de unidad deportiva

El proyecto contempla la construcción de cuatro canchas deportivas, una vitapista y áreas verdes en una superficie superior a los 3 mil 500 metros cuadrados

El secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Félix Arratia, y la alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides, pusieron en marcha la segunda etapa de construcción del Espacio de Unidad Deportiva de la colonia Fomerrey 131.

El proyecto contempla la construcción de cuatro canchas deportivas, una vitapista y áreas verdes en una superficie superior a los 3 mil 500 metros cuadrados. Los trabajos estarán a cargo del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva (ICIFED) y se prevé que concluyan en un plazo de tres meses.

Durante el arranque de las obras, Arratia destacó que la infraestructura social es fundamental para complementar los programas y apoyos gubernamentales, al ofrecer a las familias espacios adecuados para realizar actividades deportivas y recreativas.

“En la Secretaría de Igualdad e Inclusión hacemos ambas cosas: los programas y apoyos sociales, por un lado, y, por el otro, generar la infraestructura social para la generación de oportunidades”, expresó Arratia.

El funcionario estatal señaló que el crecimiento poblacional de Juárez plantea retos en materia de infraestructura, por lo que destacó la coordinación entre el gobierno estatal y la administración municipal para atender las necesidades de la población.

“Le estamos cumpliendo a Juárez. El Juárez de hace tres años, hace dos años y medio, es muy diferente, y eso ha sido gracias a la visión y al trabajo de grandes servidores públicos que todos los días trabajan por tener un mejor municipio”, manifestó.

Por su parte, la alcaldesa del municipio de Juárez resaltó la importancia de recuperar y ampliar los espacios públicos para que niñas, niños, jóvenes y adultos cuenten con instalaciones dignas y seguras.

“Esto es gracias al esfuerzo municipal, pero principalmente gracias a la colaboración que se ha mantenido de una forma ordenada y activa con el gobierno del Estado. Cada uno de los Espacios de Unidad son la garantía para que las familias cuenten con lugares dignos y seguros en donde podemos salir a recrearnos y a convivir”, indicó Oyervides.

Recordó que, durante la primera etapa del proyecto, se construyeron dos canchas de básquetbol, dos de futbol con pasto sintético y un área de juegos infantiles.

Con la segunda fase, las autoridades indicaron que buscan dar continuidad a la recuperación de este espacio público y ampliar las opciones para la práctica deportiva, la recreación y la convivencia de las familias de Juárez.