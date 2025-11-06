Arranca Félix Arratia segunda etapa de pavimentación en Acueducto

Esta obra, que se extenderá por aproximadamente 570 metros, tiene como objetivo mejorar la conectividad de la ciudad con los municipios de Cadereyta y Guadalupe

El alcalde de Juárez, Félix Arratia, dio el banderazo de salida a la segunda etapa de pavimentación en la avenida Acueducto, una de las más importantes del municipio.

Esta obra, que se extenderá por aproximadamente 570 metros, tiene como objetivo mejorar la conectividad de la ciudad con los municipios de Cadereyta y Guadalupe; además de algunas colonias que se encuentran en la parte alta del Cerro de la Silla.

Se espera que esta etapa esté concluida en 90 días, beneficiando a las comunidades de Santa Mónica, Arcadia, Lomas de Santa Mónica, Rehiletes, Bosques de San Pedro y Laderas de La Silla.

Durante el evento, Arratia hizo un llamado a los ciudadanos para que mantengan al corriente el pago del impuesto predial, enfatizando que esta participación es crucial para seguir invirtiendo en infraestructura y otros programas sociales.

La obra incluye la construcción de secciones de dos y tres carriles, además de 1,050 metros de cordón perimetral y 4,831 metros cuadrados de terracería escarificada.

El alcalde también anunció planes para rehabilitar y mejorar otras avenidas principales del municipio en el próximo año, con el fin de transformar la movilidad en Juárez. La administración actual busca atender el rezago en infraestructura que ha afectado a la ciudad durante décadas.