Arranca Escobedo operativo de seguridad para vacaciones de verano

Por otro lado, el encargado del despacho invitó a la población a extremar las precauciones para prevenir accidentes durante la temporada.

En coordinación con autoridades federales y estatales, Escobedo arrancó su operativo de seguridad para el período vacacional de verano.

Despliegan casi 700 elementos para resguardar a la población

Desde el Divertiparque, se informó que al menos 698 elementos municipales resguardarán a los paseantes y escobedenses con patrullajes en 153 unidades.

Así mismo, se implementará el uso de drones inteligentes para labores de vigilancia desde el aire.

Manuel Meza Muñiz, encargado del despacho de la presidencia municipal, destacó la participación de las corporaciones de otras instancias de gobierno.

“Quiero decirle a los ciudadanos que estén tranquilos y seguros porque tenemos listos a la Secretaría de Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, Protección Civil y demás corporaciones que estarán patrullando todos los espacios públicos, plazas, y parques lineales”, dijo.

En ese sentido, Meza resaltó que para prevenir delitos patrimoniales se brindará particular resguardo a las zonas habitacionales.

“Desplegaremos igualmente unidades por todas las colonias para todos los que van a salir de vacaciones, traeremos una rutina constante en todas las calles”, agregó.

Durante el arranque asistieron representantes de la Fiscalía de Nuevo León, el Ejército y Fuerza Civil.

Autoridades llaman a prevenir accidentes

Por otro lado, el encargado del despacho invitó a la población a extremar las precauciones para prevenir accidentes durante la temporada.