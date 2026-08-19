Arranca Escobedo con labores de mantenimiento en escuelas

Las acciones abarcan planteles de educación básica hasta media superior, beneficiando a 100 mil alumnos y 6 mil trabajadores de la educación.

Con el objetivo de garantizar espacios dignos y seguros ante el próximo inicio del ciclo escolar, el Gobierno Municipal de Escobedo puso en marcha un programa integral de limpieza, deshierbe y fumigación que atenderá a 344 planteles educativos de educación básica y media superior.

El arranque oficial de los trabajos se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Primaria William Shakespeare, ubicada en la colonia San Miguel Residencial.

El evento estuvo encabezado por José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, junto con autoridades educativas y padres de familia.

Prevención de riesgos e higiene para los estudiantes

Durante el banderazo de salida, Quiroga Chapa explicó que estas labores preventivas buscan erradicar plagas y fauna nociva en las instalaciones, reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores entre la comunidad escolar.

"Esta es la visión de la 4T Norteña, trabajar en el territorio y llevar soluciones a la gente, porque cuidar las escuelas y la integridad de nuestros estudiantes también significa cuidar el presente y el futuro", afirmó el funcionario municipal.

El impacto del programa

El despliegue de las cuadrillas municipales contempla un impacto directo en la infraestructura educativa del municipio:

Planteles atendidos: 344 escuelas de nivel básico y media superior.

Estudiantes beneficiados: 100,000 alumnos.

Personal educativo: 6,000 docentes y colaboradores.

En la ceremonia de inicio estuvieron presentes Manuel Meza, secretario de Servicios Públicos; Hugo Espiricueta Sánchez, secretario de Cultura, Educación y Recreación Social; Karina Berenice Villanueva Flores, directora de la Escuela Primaria William Shakespeare; y Yadira Baldazo Meza, presidenta del Consejo Escolar.