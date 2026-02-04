Arranca Escobedo ampliación de avenida Concordia

Esta obra promete no solo agilizar el tráfico, sino brindar mayor seguridad a miles de ciudadanos que transitan diariamente por la zona

Con el objetivo de transformar la movilidad en sectores estratégicos del municipio, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes dio el banderazo de inicio a los trabajos de ampliación y conexión de la Avenida Concordia.

Movilidad inteligente y segura

El proyecto se centra en la adición de dos nuevos carriles en el tramo comprendido entre la calle Independencia y la avenida Pino Suárez, con ello, la vía contará con doble circulación, una configuración diseñada para eliminar los cuellos de botella y distribuir el flujo vehicular de manera eficiente.

Uno de los puntos más beneficiados será el entorno de la Unidad Deportiva “Lázaro Cárdenas”, pues al habilitar esta nueva ruta, se logrará retirar el tráfico de paso que actualmente circula frente al centro deportivo, reduciendo riesgos en un área de alto cruce peatonal.