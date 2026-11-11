Arranca envío de agua de El Cuchillo a Tamaulipas

La Comisión Nacional del Agua autorizó el envío de 160 millones de metros cúbicos de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, a la Marte R. Gómez, en Tamaulipas

La presa El Cuchillo, en Nuevo León, comenzó este martes el trasvase de 160 millones de metros cúbicos de agua hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, como parte de los acuerdos de distribución del recurso hídrico entre ambas entidades.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la decisión se tomó durante una sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), realizada el pasado 3 de noviembre, en la que se revisaron las condiciones de almacenamiento de las presas.

De acuerdo con la dependencia, las lluvias registradas durante 2026 permitieron que El Cuchillo alcanzara niveles considerados óptimos para realizar la transferencia y beneficiar a los usuarios de la cuenca del río San Juan.

El volumen autorizado representa aproximadamente el 22% del agua que almacenaba la presa, de acuerdo con los registros reportados antes de la operación.

Trasvase se realiza por acuerdo entre estados

Cabe señalar que dicha transferencia se lleva a cabo en cumplimiento de los acuerdos firmados entre los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, que establecen las condiciones para distribuir el agua entre ambos embalses.

Conagua descarta afectaciones en Monterrey

Ante el envío de agua, la Conagua aseguró que los niveles de almacenamiento de El Cuchillo, junto con los del resto del sistema de presas de Nuevo León, permiten garantizar el suministro de agua potable para la zona metropolitana de Monterrey.

La dependencia sostuvo que la operación no generará afectaciones para la población nuevoleonesa en el abastecimiento de agua para consumo humano.