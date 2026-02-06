Arranca en Salinas Victoria programa 'Adopta un Árbol'

Vecinos recibirán ejemplares adaptados al clima local, con beneficios ambientales y urbanos. El plan contempla extenderse a más colonias en próximas jornadas

El programa “Adopta un Árbol” en Salinas Victoria fue puesto en marcha como parte de una estrategia para fomentar la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente, mediante la adopción y plantación de especies en viviendas del municipio.

La iniciativa fue encabezada por Raúl Cantú de la Garza, quien, acompañado por la presidenta del DIF, Nelly Garza, participó junto a vecinas y vecinos en la plantación de árboles en la colonia Bosques de Castilla.

¿En qué consiste el programa “Adopta un Árbol” en Salinas Victoria?

El programa busca que las familias adopten un árbol y lo planten en la parte frontal de sus viviendas, con el objetivo de impulsar la reforestación urbana y fortalecer el entorno natural dentro del municipio.

Durante el arranque del proyecto, autoridades municipales y habitantes de la colonia participaron en la siembra de los ejemplares, acción que forma parte de un plan para promover espacios con mayor cobertura vegetal.

Además, la estrategia pretende contribuir a la mejora de la imagen urbana y fomentar la creación de áreas verdes dentro de los sectores habitacionales.

Compromiso ciudadano para la plantación de árboles

Como parte de la dinámica del programa, se solicita a las familias interesadas preparar previamente el espacio donde será colocado el árbol. Entre las acciones requeridas se encuentra la realización del pozo donde será plantado, con el fin de facilitar el proceso de siembra.

Esta medida forma parte de un esquema que busca involucrar directamente a la ciudadanía en el mantenimiento y desarrollo de los árboles, promoviendo la corresponsabilidad ambiental.

Especies regionales para adaptación y ahorro de agua

Autoridades municipales destacaron que los árboles entregados corresponden a especies propias de la región, lo que permite una mejor adaptación a las condiciones climáticas del municipio.

El uso de especies locales favorece un crecimiento adecuado de los ejemplares y contribuye a reducir el consumo de agua, aspecto considerado dentro de las estrategias de reforestación sustentable impulsadas en Salinas Victoria.

Expansión del programa en colonias del municipio

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Ecología Municipal, dependencia que continuará llevando el programa a diferentes colonias con el propósito de sumar más familias al proyecto ambiental.

Con estas acciones, el municipio busca fortalecer el desarrollo de espacios naturales en zonas habitacionales y fomentar la participación comunitaria en actividades relacionadas con el cuidado del entorno.

El programa “Adopta un Árbol” continuará implementándose en distintos sectores, con la meta de incrementar la cobertura vegetal y promover prácticas de conservación ambiental entre la población.