Arranca en Salinas Victoria el programa 'Escuadrón Recreativo'

El programa visitará diferentes instituciones educativas, llevando actividades deportivas y juegos cooperativos que promueven la sana diversión

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El programa “Escuadrón Recreativo” ha comenzado en Salinas Victoria, iniciativa impulsada por la Dirección de Deportes, la cual busca fomentar la actividad física, la convivencia y los valores entre la niñez de la localidad.

El lanzamiento se realizó en la escuela “Ambrosio Humberto Guajardo y Morales”, donde los niños participaron en un rally y diversas dinámicas deportivas. La presidenta Garza enfatizó la importancia de crear espacios donde los niños aprendan jugando y crezcan felices y activos.

Durante el mismo estuvo presente la presidenta del DIF municipal, Nelly Garza, quien resaltó la importancia de este tipo de acciones.

“Con estos programas buscamos que nuestras niñas y niños tengan espacios donde aprendan jugando, donde crezcan felices, activos y con valores”, expresó la presidenta del DIF, Nelly A. Garza.

El director de Deportes, Israel Jiménez, también estuvo presente, reafirmando su compromiso de acercar el deporte a las escuelas.

El programa visitará diferentes instituciones educativas, llevando actividades deportivas y juegos cooperativos que promueven el trabajo en equipo y la sana diversión.

Con estas acciones, Salinas Victoria reafirma su compromiso con el bienestar y desarrollo integral de la niñez, impulsando hábitos saludables y fortaleciendo el tejido social a través del deporte.