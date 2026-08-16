Arranca en Monterrey la segunda edición del ReciclaLeón

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, explicó que la intención es llevar esta iniciativa a distintos puntos del área metropolitana

La segunda edición del programa ReciclaLeón inició este sábado en Monterrey, como parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León para fomentar la cultura del reciclaje entre la ciudadanía.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, explicó que la intención es llevar esta iniciativa a distintos puntos del área metropolitana.

“Lo que queremos hacer ahora es hacer estos eventos de manera mensual por distintos puntos de la ciudad, estarnos moviendo en distintos puntos de la zona metropolitana para fomentar la cultura de reciclaje”, dijo.

En esta ocasión, la jornada se realizó en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la avenida Paseo de los Leones, donde desde temprana hora ciudadanos acudieron a entregar papel, cartón, plásticos y otros materiales reciclables.

El funcionario explicó que el proceso busca ser sencillo para facilitar la participación de las familias.

“El mecanismo es muy sencillo: llegan aquí al estacionamiento, no tienen que bajar de su vehículo, nos entregan su material de reciclaje y de manera de incentivo, les entregamos un árbol nativo de la región”, explicó.

Lozano adelantó que habrá nuevas ediciones del programa y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los próximos anuncios.

“Estén pendientes de nuestra próxima edición; la estaremos anunciando las próximas semanas para comentarle a la ciudadanía que este ReciclaLeón llegó para quedarse”, aseguró.

Finalmente, el titular de la dependencia señaló que ReciclaLeón quedará implementado de manera oficial en la Secretaría de Medio Ambiente, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía espacios para disponer adecuadamente de materiales reciclables.