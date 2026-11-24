Recibirán juguetes nuevos hasta el 15 de diciembre; no deben requerir baterías ni tener carácter bélico, y serán entregados en zonas prioritarias de Nuevo León

Con el objetivo de llevar alegría a niñas y niños de las comunidades más vulnerables de Nuevo León, el Sistema DIF estatal puso en marcha oficialmente la campaña Regaleón 2026, una colecta de juguetes que busca sumar la participación de la ciudadanía, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

El arranque de la campaña fue encabezado por la directora general del DIF Nuevo León, Ale Morales, quien estuvo acompañada por más de 230 colaboradores de la institución, quienes se convirtieron en los primeros donadores al entregar juguetes en las instalaciones de la dependencia.

Participó en la conferencia de prensa de Nuevo León Informa, donde dio a conocer los detalles de esta iniciativa e invitó a distintos sectores de la sociedad a contribuir con donativos para llevar regalos a menores de municipios alejados del área metropolitana.

“Hoy quiero invitarlos a Regaleón, que es una actividad que hacemos para recolectar juguetes y poderlos llevar a todos los municipios que no están cerca del área metropolitana, hacer un tipo de convivencia y poder entregar estos regalos que todo el sector público y privado hacen llegar al DIF”, expresó.

Invitan a donar juguetes para niñas y niños

Durante el evento de arranque, los trabajadores participaron en una jornada de donación en un ambiente festivo, que contó con la presencia especial de la Muñequita Elizabeth y diversos personajes infantiles, quienes amenizaron las actividades y se sumaron al llamado de solidaridad.

La campaña estará vigente del 23 de noviembre al 15 de diciembre de 2026. Durante este periodo se recibirán juguetes nuevos que no requieran baterías y que no sean de carácter bélico.

Distribuirán juguetes en comunidades prioritarias

Los artículos recolectados serán distribuidos durante la temporada decembrina en comunidades prioritarias de Nuevo León, particularmente en zonas rurales y municipios alejados de la zona metropolitana.

Con Regaleón 2026, el DIF Nuevo León busca brindar momentos de alegría y esperanza a las niñas y niños durante las fiestas navideñas, además de fomentar la participación ciudadana y fortalecer los lazos de solidaridad en la entidad.