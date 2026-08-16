Arranca construcción del Puente de la Unidad en Cadereyta

El gobernador Samuel García dio el banderazo a la obra vial que conectará vías clave y beneficiará a 50 mil vecinos de Cadereyta.

Con el objetivo de mejorar la movilidad y conectividad en el oriente de Nuevo León, el gobernador Samuel García dio el banderazo de inicio a los trabajos de construcción del Puente de la Unidad, en el municipio de Cadereyta.

La obra tendrá una longitud de 210 metros, contará con dos carriles y banquetas, y beneficiará directamente a más de 50 mil habitantes de alrededor de 25 colonias y fraccionamientos.

El puente permitirá conectar de manera estratégica la Autopista Monterrey-Reynosa, la Carretera Libre Monterrey-Reynosa y la Carretera Cadereyta-Allende, facilitando los traslados hacia escuelas, centros de salud, hospitales, espacios deportivos y zonas de empleo.

Durante el arranque, Samuel García destacó que el proyecto permaneció durante alrededor de 20 años sin concretarse, hasta que finalmente se obtuvieron los permisos y se desarrolló el proyecto ejecutivo para hacerlo realidad.

El mandatario estatal también señaló que la obra forma parte de una etapa de transformación para Cadereyta, donde, afirmó, se han impulsado acciones en materia de infraestructura, seguridad y movilidad.

Por su parte, el alcalde Carlos Rodríguez Gómez destacó que el Puente de la Unidad representa una demanda histórica de las familias de Cadereyta y aseguró que permitirá reducir tiempos de traslado y fortalecer la competitividad de la región.

La obra se realizará con los permisos correspondientes de SEMARNAT y CONAGUA, además de contemplar medidas para reducir su impacto ambiental.