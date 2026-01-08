Arranca construcción de megacancha en Villas de Oriente, Juárez

El alcalde, Félix Arratia, hizo hincapié en que la durabilidad de estas obras depende del compromiso ciudadano para cuidarlas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El gobierno municipal de Juárez, encabezado por el alcalde Félix Arratia, dio un paso más en su ambicioso plan de transformación urbana con el inicio de las obras del séptimo Espacio de Unidad de su segunda etapa.

En esta ocasión, la colonia Villas de Oriente será la sede de una nueva cancha de pasto sintético de 800 metros cuadrados, consolidándose como una de las más grandes del municipio.

Este proyecto forma parte de la meta de construir 100 nuevos espacios públicos durante la presente administración, buscando resarcir el tejido social y ofrecer áreas dignas para el deporte y la convivencia.

La obra, que se estima estará terminada en un plazo de 90 días, beneficiará de manera directa a más de 2,500 vecinos de Villas de Oriente y fraccionamientos aledaños.

Durante el evento de arranque, el alcalde Arratia Cruz destacó que el ritmo de trabajo no se detendrá:

“Estamos seguros de que este año continuará trayendo excelentes resultados e incluso buscaremos superar los más de 30 espacios inaugurados durante el año pasado”, afirmó el edil.

El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, detalló que el complejo deportivo contará con equipamiento de alta calidad para garantizar su funcionalidad tanto de día como de noche.

En ese centro habrá una cancha de 40 metros de largo por 20 de ancho Iluminación, cuatro luminarias solares y cuatro arbotantes con reflectores de alta potencia, dos porterías de fútbol y ocho bancas de plastimadera.

Aunque el fútbol es el eje central de este espacio, Arratia Cruz anunció que la visión deportiva del municipio se expandirá próximamente. Informó que se iniciarán obras donde disciplinas como el béisbol y otros deportes serán los protagonistas, diversificando la oferta recreativa para los jóvenes juarenses.

El alcalde hizo hincapié en que la durabilidad de estas obras depende del compromiso ciudadano. Exhortó a la población a apropiarse de los espacios y cuidarlos.

“Si bien el gobierno hace su parte, corresponde a todos mantenerlos apropiados. Necesitamos que todos colaboren respetando estos lugares que son de la comunidad”.

Actualmente, la administración mantiene frentes de trabajo abiertos en diversas zonas, incluyendo Terranova, Valle Santa Isabel, Los Puertos, Paseo del Prado, Hacienda Real, Fomerrey 131.

Con estas acciones, los Espacios de Unidad se consolidan como la obra insignia de la gestión actual, transformando baldíos o zonas en desuso en puntos de encuentro saludables para las familias de Juárez.