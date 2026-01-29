Arranca construcción de la Unidad Deportiva San Pedro en Santiago

El alcalde, David de la Peña Marroquín, encabezó el arranque de esta macro obra, la cual se construirá en un predio de más de una hectárea

El municipio de Santiago dio inicio a una de las obras más relevantes en materia de infraestructura deportiva con la colocación de la primera piedra de la Unidad Deportiva San Pedro, proyecto incluido dentro del Plan Anual de Obras 2026 y que busca fortalecer la práctica del deporte y la convivencia familiar en el municipio.

El alcalde, David de la Peña Marroquín, encabezó el arranque de esta macro obra, la cual se construirá en un predio de más de una hectárea que fue adquirido por el municipio al cierre del año 2025.

“Lo más importante es que va a ser un área que va a contar con todo lo necesario para que sus familias estén seguras; andadores, banquetas, botes de basura y juegos para que los niños puedan entretenerse mientras las mamás están en alguna clase de las escuelas deportivas”, señaló.

La unidad deportiva tendrá una superficie aproximada de 6,500 metros cuadrados y está diseñada para albergar múltiples disciplinas, así como áreas de recreación y esparcimiento para todas las edades.

El proyecto contempla la edificación de un gimnasio polivalente, pista de atletismo, andador perimetral de concreto, juegos infantiles, ejercitadores, cancha de futbol 7, cancha de pádel, áreas de descanso, canal pluvial, oficinas administrativas, estacionamiento, cerco perimetral y sistema de luminarias, con el objetivo de ofrecer un espacio funcional, seguro y moderno.

La nueva unidad permitirá la práctica de deportes como futbol, basquetbol, voleibol, pádel y atletismo, beneficiando a niñas, niños, jóvenes y adultos de distintas comunidades, entre ellas San Pedro, San José, El Álamo y Los Fierros.

Durante el evento también se destacó que este tipo de obras son posibles gracias a una planeación estratégica de los recursos públicos y a la participación ciudadana, particularmente a través del pago puntual del impuesto predial, que se traduce en infraestructura de calidad.

Autoridades municipales subrayaron que el deporte es un eje clave para el desarrollo social.