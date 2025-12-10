Arranca construcción de Centro Comunitario en Juárez

La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, reconoció que la iniciativa del alcalde transformará una de las zonas más grandes del municipio

El Gobierno de Juárez llevaron a cabo la colocación de la primera piedra del Centro Comunitario en la colonia Valle Santa Isabel, un nuevo espacio que beneficiará a más de 6 mil habitantes del sector. El presidente municipal, Félix Arratia, señaló que la construcción de este centro comunitario representa un parteaguas en la transformación de la zona norte, históricamente abandonada. “Cuando recorrimos estas calles durante la campaña, vimos de primera mano el abandono en el que por años se mantuvo este sector. No se les brindaron las condiciones necesarias para un desarrollo digno. Hoy estamos corrigiendo ese rezago. Nuestro compromiso es claro: que las familias de la zona norte cuenten con lo necesario para vivir mejor”, expresó. Añadió que el nuevo espacio permitirá acercar servicios municipales a la comunidad, tales como talleres, capacitaciones, orientación psicológica, atención médica y brigadas, además de áreas diseñadas para el aprendizaje y la recreación. “Queremos ser un gobierno cercano, que escucha y responde. Este tipo de proyectos genera las condiciones para avanzar en igualdad y construir un mejor entorno para todas y todos”, agregó Arratia Cruz. Además destacó que la calidad de la planeación de la obra, debido a que se prevén más proyectos de gran impacto en la zona.