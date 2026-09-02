Arranca CFE renovación de infraestructura eléctrica en San Pedro

El arranque de los trabajos en el sector francés de Valle de San Ángel, donde inicialmente se sustituirán postes y transformadores

El municipio de San Pedro Garza García, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que puso en marcha un programa de rehabilitación de infraestructura eléctrica que contempla el reemplazo de 150 postes y ocho transformadores que presentan daños o condiciones deficientes.

El arranque de los trabajos en el sector francés de Valle de San Ángel, donde inicialmente se sustituirán postes y transformadores, además de realizarse trabajos de poda especializada para reducir riesgos a la red eléctrica.

Como parte del operativo, la CFE reemplazará 150 postes ubicados en distintos puntos del municipio que se encuentran en malas condiciones, así como labores de poda en zonas donde la vegetación representa un riesgo para la infraestructura.

Este programa de cambio en la capacidad eléctrica surgió a partir de una reunión de la administración sostenida hace tres semanas con el gerente regional de la paraestatal, en la que se acordó establecer una estrategia conjunta para atender las necesidades más urgentes de infraestructura eléctrica en diferentes sectores de San Pedro.

Por su parte, Javier Artemio Cisneros Garza, superintendente de la Zona de Distribución Metropolitana Poniente de la CFE, señaló que los trabajos se mantendrán de manera coordinada con el Municipio hasta lograr una mejora sustancial de la infraestructura eléctrica.

Además de la intervención de la CFE, el municipio destinará $25 millones de pesos a trabajos de rehabilitación de infraestructura en distintos puntos de San Pedro, incluidos sectores como Fátima y Jardines del Valle.