Arranca carrera por la gubernatura de Nuevo León rumbo a 2027

MC, Morena-PT-PVEM y una eventual alianza PRI-PAN perfilan la contienda por la gubernatura, en un proceso que también renovará alcaldías y diputaciones

La carrera por la gubernatura de Nuevo León comienza a tomar forma con una configuración que parece un déjà vu de 2021, pues al menos tres de las principales fuerzas políticas perfilan nuevamente a protagonistas de aquella elección. Este martes arranca en Nuevo León el proceso electoral 2026-2027, periodo que culminará con la jornada del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán la gubernatura, las 51 alcaldías, las 42 diputaciones locales y las 14 diputaciones federales.

Hasta ahora, tres grandes bloques políticos perfilan la disputa: Movimiento Ciudadano (MC), Morena-PT-PVEM y una eventual alianza entre PRI y PAN. A 243 días de la elección, Movimiento Ciudadano analiza perfiles como la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez; el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, y el alcalde de Guadalupe, Héctor García.

Por su parte, Morena ya definió a la exalcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, como coordinadora estatal de la Transformación y principal figura rumbo al proceso. En tanto, la eventual alianza PRI-PAN perfila al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, como su carta más competitiva.

Analistas políticos anticipan una campaña encarnizada, al considerar que Nuevo León representa la “joya de la corona” por su relevancia económica y política. Con retos como la aplicación de nuevas reglas de paridad, la polarización política y el impacto de la Inteligencia Artificial (IA), el estado inicia formalmente este 6 de octubre el proceso electoral 2026-2027.

¿Qué cargos se renovarán en las elecciones de 2027?

El arranque del proceso ocurre 243 días antes de la jornada electoral del 6 de junio de 2027, fecha en la que se renovarán la gubernatura, los 51 ayuntamientos, las 14 diputaciones federales y las 42 diputaciones locales, de las cuales 26 serán de mayoría relativa y 16 de representación proporcional.

De acuerdo con el calendario homologado por el Instituto Nacional Electoral (INE), las precampañas iniciarán oficialmente el 13 de diciembre de 2026 y concluirán el 21 de enero de 2027. Las campañas electorales arrancarán el 4 de abril de 2027 y finalizarán el 2 de junio, para dar paso a los tres días de veda electoral previos a la votación.

El inicio del proceso perfila una contienda de pronóstico reservado entre tres bloques políticos. Por un lado, Movimiento Ciudadano, que actualmente gobierna el estado con Samuel García, buscará retener la gubernatura con perfiles que cuentan con posicionamiento político y electoral, como Mariana Rodríguez, Félix Arratia y Héctor García.

La eventual coalición PRI-PAN intentará mantener el control de municipios metropolitanos y espacios estratégicos del Congreso local, impulsando a Adrián de la Garza como su principal perfil rumbo a la gubernatura.

Morena, que recientemente designó a Clara Luz Flores como coordinadora estatal de los trabajos de la Cuarta Transformación en Nuevo León, buscará consolidarse como una alternativa competitiva en la entidad. La contienda comenzará en medio del desgaste provocado por el conflicto entre el Poder Ejecutivo estatal y el Congreso local, una disputa que ha marcado gran parte del sexenio de Samuel García.

Habrá nuevas reglas de paridad

En materia de paridad, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) aprobó nuevas disposiciones para garantizar una mayor participación de mujeres en las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos.

Para las diputaciones locales, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, los partidos y coaliciones deberán conformar dos bloques de 13 distritos cada uno, ordenados según los porcentajes de votación, y postular en cada bloque al menos la mitad de las fórmulas para mujeres.

En la elección de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes deberán cumplir con los principios de paridad vertical, horizontal, sustantiva y transversal. Para las candidaturas independientes se establece la obligación de observar la paridad vertical.

Por separado, el INE informó que en Nuevo León se instalarán 7,869 casillas, en las que participarán aproximadamente 70,821 personas como funcionarias y funcionarios de mesa directiva. Asimismo, se detalló que el organismo contará con 2,226 supervisores electorales.

Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, adelantó que uno de los principales retos de la próxima elección será la desinformación generada mediante herramientas de inteligencia artificial.

“La inteligencia artificial ha abierto posibilidades extraordinarias para la comunicación, la educación y el acceso al conocimiento, pero también ha generado desafíos inéditos para la democracia contemporánea”, expresó previamente durante una sesión de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

“La capacidad de producir imágenes, videos o audios aparentemente auténticos obliga a todas las personas que participan en el debate público a actuar con mayor responsabilidad”, agregó la funcionaria.

Escenario complejo

Sin un favorito definido y con tres bloques políticos en disputa, comienza a tomar forma la carrera por la gubernatura de Nuevo León rumbo a 2027, consideró el analista político Eloy Garza, quien advirtió que el escenario electoral será particularmente complejo.

Garza ubicó la contienda entre tres principales fuerzas: el bloque conformado por PRI y PAN, Morena y Movimiento Ciudadano, aunque aclaró que tanto las alianzas como la definición de candidaturas permanecen sujetas a negociaciones que podrían modificar el panorama.

El analista consideró que el proceso electoral de 2027 podría resultar incluso más complejo que los de 2021 y 2024, debido a que los tiempos políticos se han adelantado y la disputa por las candidaturas ya comenzó.