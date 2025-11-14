Arranca Buen Fin con expectativas de crecimiento de 16% en ventas

En su intervención, la secretaria de Economía estatal, Betzabé Rocha, subrayó la importancia del Buen Fin para fortalecer la economía local

La Cámara Nacional de Comercio de Monterrey (Canaco) dio este jueves el arranque oficial del Buen Fin 2025 en compañía de la Secretaría de Economía de Nuevo León y autoridades del municipio de Escobedo, en un evento realizado en una plaza comercial de dicha localidad.

Durante la ceremonia, Héctor Villarreal, director de la Canaco Monterrey, informó que para esta edición se espera un incremento del 16% en las ventas respecto a 2024, lo que representaría una derrama económica superior a los 18 mil 500 millones de pesos, con la participación de más de 33 mil establecimientos en todo el estado.

“Este año el Buen Fin tendrá una duración de cinco días empieza desde hoy jueves y hasta el lunes 17, cuando normalmente era de cuatro lo que nos anima a tener en esta ocasión una expectativa muy positiva y esto es gracias a la confianza de los consumidores y a la participación cada vez más activa de los de los negocios”, comentó Villarreal.

Por su parte, el delegado de la PROFECO en Nuevo León, Max Espinoza, exhortó a la ciudadanía a realizar compras informadas y recordó que la dependencia mantendrá personal disponible para atender quejas y conciliaciones en caso de irregularidades.

“Necesitamos tener consumidores informados, no se dejen apantallar antes de decidir una compra, tómese un momento para revisar y comparar, asegúrense de lo que se ofrece, realmente cumpla lo prometido”, comentó el delegado

En su intervención, la secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, subrayó la importancia del Buen Fin para fortalecer la economía local, señalando que este evento beneficia directamente a productores y comerciantes de Nuevo León, al promover el consumo de artículos hechos en la entidad.

Finalmente, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, celebró que el municipio fuera sede del arranque del Buen Fin en la región y llamó a la población a realizar compras responsables, aprovechando las ofertas sin comprometer su economía familiar.