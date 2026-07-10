Arranca Adrián de la Garza rehabilitación de 352 departamentos

El programa Transformando Monterrey beneficiará a más de mil habitantes del Desarrollo Urbano Reforma con mejoras en edificios y servicios municipales

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, puso en marcha el programa Transformando Monterrey en el Desarrollo Urbano Reforma (DUR), donde se rehabilitarán 352 departamentos distribuidos en 22 edificios, en beneficio de más de mil habitantes del sector.

Durante el inicio de los trabajos, el edil recorrió la brigada integral de servicios instalada en la colonia y entregó la Tarjeta Regia Plus a mujeres de la comunidad, como parte de las acciones sociales impulsadas por el municipio.

Rehabilitan fachadas y espacios públicos

El proyecto contempla la pintura de fachadas en los edificios habitacionales, además de labores de limpieza, poda, descacharrización, mantenimiento de áreas comunes y reemplazo de juegos infantiles para mejorar la imagen urbana y las condiciones del entorno.

Esta intervención forma parte de la segunda etapa del programa Transformando Monterrey, que previamente se implementó en el Barrio Antiguo y en las colonias Burócratas Municipales y Sierra Ventana.

“Los que estamos aquí parados al frente no tenemos más que tres trabajos: el primero es escucharlos; el segundo es hacer los programas y la planeación para que realmente se dé... y el tercero resolver”, expresó Adrián de la Garza.

Acercan programas y servicios municipales

Durante la jornada también se ofrecieron diversos servicios gratuitos para los vecinos, entre ellos vacunación para perros y gatos, registro a los programas Regio Ruta, Salud Regia y Tarjeta Regia Plus, además de actividades de convivencia comunitaria.

La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, invitó a los habitantes a aprovechar los programas sociales de la institución y anunció que próximamente llegará al sector el programa Monterrey se ve mejor, mediante el cual se realizarán estudios oftalmológicos y entrega gratuita de lentes.

Vecinos reconocen las obras

Representantes de las colonias Desarrollo Urbano Reforma y Obrera agradecieron la intervención del municipio y destacaron que las acciones responden a necesidades que durante años permanecieron sin atender.

Al arranque del programa asistieron integrantes del gabinete municipal, así como la diputada federal Ana González y la directora general del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez.