Arranca 2026 con menos agua y pronóstico de escasez lluvias en NL

Expertos sostienen que esto obliga a no olvidar proyectos hídricos de largo plazo como construir acueductos y reducir el agua que se fuga

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León arrancó 2026 con menor nivel de agua en sus presas y con expectativas de escasez de lluvias que se mantendrán, al menos, durante los primeros meses del año.

De acuerdo con un análisis de INFO7, basado en datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las presas de la entidad tienen 31% menos líquido que hace un año, y los pronósticos de lluvia están 34% por debajo de lo que normalmente debería precipitarse entre diciembre pasado y febrero próximo.

Ante esto, expertos sostienen que la situación obliga a las autoridades a no olvidar proyectos hídricos que garanticen el abasto a largo plazo, como la construcción de acueductos y la reducción de fugas, entre otros.

Datos de Conagua señalan que el embalse con mayor disminución es El Cuchillo, que bajó casi 40% en un año.

En 2025 se extrajeron de este vaso más de 400 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua, presuntamente para contribuir al pago del adeudo con Estados Unidos.

Además, la reducción obedece a que el consumo de agua diario en la zona metropolitana se mantiene en 16 metros cúbicos por segundo (m³/s), incluso en invierno, cuando normalmente baja por condiciones climatológicas.

El 2 de enero del año pasado, las tres presas del estado tenían un almacenamiento conjunto de 1,590.6 Mm³ de agua, de un total de 1,462.5 Mm³ de capacidad, por lo que estaban al 109 por ciento.

A la misma fecha de 2026, almacenan 1,104.5 Mm³, es decir, al 75% de su capacidad: la disminución es de 34 puntos porcentuales o, bien, de 31 por ciento.

Esta situación ocurre en un contexto donde se extiende el pronóstico de escasez de lluvia para lo que resta del invierno.

Para diciembre 2025 y enero-febrero 2026, el promedio histórico es de 55.2 mm de lluvia, pero se estima que solo caerán 33.9 mm, lo que representa una baja de 34%.

El pasado 26 de noviembre, El Horizonte anticipó un escenario de invierno seco hasta enero, pero datos de Conagua extienden esta expectativa negativa hasta febrero.

De hecho, en noviembre llovió aún menos de lo pronosticado: se estimaban 16.6 mm, pero solo cayeron 14.8 mm. El promedio histórico para ese mes es de 24.1 mm, por lo que las lluvias estuvieron 38% por debajo.

Conagua aún no publica las precipitaciones de diciembre, pero hasta noviembre estaban por debajo del promedio histórico.

Los resúmenes mensuales de temperatura y lluvia de la dependencia indican que, de enero a noviembre, se registraron 432.2 mm de lluvia, 32% menos que los 638.4 mm esperados.

El cuchillo, la que más disminuyó

El año pasado, las presas iniciaron el año al 106% gracias a las lluvias extraordinarias de la tormenta tropical “Alberto” en junio de 2024.

Luego, en septiembre también se alcanzaron lluvias por encima del promedio para ese mes.

Sin embargo, a la presa El Cuchillo se le realizaron tres extracciones en febrero, abril y diciembre que sumaron 410 millones de metros cúbicos.

Por ello, de estar a inicios del año pasado en 1,204 Mm³ (109% de su capacidad), ahora acumula 760.3 Mm³, equivalentes al 67% de su nivel máximo ordinario.

Con esto, El Cuchillo bajó 37% su almacenamiento.

Hasta el momento, no se ha informado si habrá otro desfogue de esta presa, cuyo caudal va directo a la presa Marte R. Gómez.