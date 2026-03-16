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Arman 'Mundial de Barrios' previo a Copa del Mundo 2026 en NL

Por: David Cázares

15 Marzo 2026, 12:06

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Las inscripciones y las bases ya están disponibles a través de los canales oficiales del Instituto de Cultura Física y Deporte, así como en el 070

Arman 'Mundial de Barrios' previo a Copa del Mundo 2026 en NL

Nuevo León tendrá su propio mundial de futbol donde 16 colonias  del Área Metropolitana competirán previo a la Copa del Mundo 2026.

Serán en total 256 equipos -16 por cada barrio- los que contendrán por premios en efectivo, uniformes, y productos oficiales de la FIFA.

El denominado “MundiaLeón” tendrá dos categorías: Sub-17 y 18 a 30 años, con espacio para ocho agrupaciones varoniles y dos femeniles cada una.

Leyendas del deporte apadrinarán colonias durante competencias

Leyendas del deporte como Pável PardoHuyo Ayala, y Rodrigo “El Pony” Ruiz apadrinaran a las colonias durante sus competencias internas.

“El estado de Nuevo León quiere ser la mejor sede del Mundial, sé que vamos a lucir, y sé que estos torneos van a traer beneficios a nuestros niños y comunidades.

“Es un ganar ganar: futbol, canchas nuevas, comunidad, reforestación, murales, y pintura”, destacó el gobernador Samuel García al presentar la competencia.

Las inscripciones y las bases ya están disponibles a través de los canales oficiales del Instituto de Cultura Física y Deporte, así como en el 070.

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Será el 7 de junio cuando se dispute la final del “Mundialito” en el Estadio Bicentenario.

“Siéntanse orgullosos porque no hay ninguna sede, incluyendo a las gringas, que hayan construido 500 canchas nuevas y nosotros ya estamos por concluirlas”, resaltó el mandatario estatal.

El anuncio contó además con la presencia de Mariana Rodrígueztitular de Amar a Nuevo, así como de las 16 leyendas del futbol que fungirán como padrinos.

¿Qué colonias participarán y qué figuras las apadrinaran?

  • San Ángel, Monterrey - Rodrigo "Pony" Ruiz
  • La Moderna / Nueva Madero, Monterrey - José Manuel "Chepo" de la Torre
  • Independencia, Monterrey - Walter Ayoví
  • Alianza Real, Escobedo - Ramón Morales
  • Tres Caminos, Guadalupe - Abraham Darío Carreño
  • Pueblo Nuevo, Apodaca - Pável Pardo
  • Pedregal de Santo Domingo, San Nicolás - Jesús Molina
  • Valle de Santa Lucía, Monterrey - William Paredes
  • La Estanzuela, Monterrey - Jonathan Espericueta
  • San Gilberto, Santa Catarina - Matías Vuoso
  • Vistas del Río, Juárez - Carlos Salcido
  • Valle de Lincoln, García - Egidio "Cacha" Arévalo Ríos
  • San Bernabé, Monterrey - Hugo Ayala
  • Topo Chico, Monterrey - Walter "Lorito" Jiménez
  • Topo Grande, Escobedo - Iván "Guti" Estrada
  • Valle de Santa Elena, Zuazua - Daniel "Hachita" Ludueña

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