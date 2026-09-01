Arman gran baile en Guadalupe para celebrar a adultos mayores

La Plaza Principal de Guadalupe recibió a casi 10 mil personas durante un festejo para adultos mayores, amenizado por la Sonora Santanera y Jorge Muñiz

La Plaza Principal de Guadalupe se convirtió en escenario de música, recuerdos y convivencia familiar, al recibir a casi 10 mil personas que acudieron al gran festejo organizado en honor de los adultos mayores del municipio.

El alcalde Héctor García y la presidenta del Sistema DIF Guadalupe, Blanca Treviño, convivieron con los asistentes durante la celebración, en la que se reconoció la trayectoria, esfuerzo y aportaciones de quienes han contribuido a construir la historia y el desarrollo de la ciudad.

La música estuvo a cargo de la Sonora Santanera y Jorge Muñiz, quienes con sus interpretaciones llevaron a los asistentes por un recorrido de recuerdos y nostalgia, al revivir canciones que forman parte de distintas generaciones.

Durante el festejo, el alcalde destacó que la celebración fue una forma de reconocer y agradecer a los adultos mayores por el legado que han dejado en sus familias y en el municipio.

“Quisimos hacer el honor a esa gente personas mayores, adultos mayores, abuelitos y abuelitas, en honor de ustedes; y esta fiesta se hace por que ustedes la merecen, porque los que tenemos la bendición de Dios de tener nietos, sabemos que es lo que más queremos a nuestros hijos y luego a nuestros nietos”, expresó el edil.

También resaltó además el significado que tienen los adultos mayores dentro de las familias, particularmente como abuelos y abuelas, al señalar que representan una de las figuras más importantes para las nuevas generaciones.

La Plaza Principal lució abarrotada durante el evento, con familias que se sumaron al homenaje y reconocieron el legado, el cariño y los valores que los adultos mayores han transmitido de generación en generación.

García recordó que el gobierno de Guadalupe, a través del Sistema DIF, mantiene programas de atención integral para este sector de la población y destacó la operación del primer Centro Gerontológico del municipio.

En este espacio, los adultos mayores tienen acceso a servicios de salud y atención psicológica, además de actividades deportivas, culturales y de convivencia, con el objetivo de promover una vida activa y mejorar su bienestar.