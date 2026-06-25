Arman fiesta mexicana en Parque del Agua por el juego del 'Tri'

Por la cantidad de personas que quisieron entrar, autoridades estatales tuvieron que cerrar la entrada del parque, debido a que se encontraba a máxima capacidad

Como si estuvieran en el mismo Estadio Ciudad de México o en el Estadio Monterrey, miles de regiomontanos se dieron cita al Parque del Agua para disfrutar de la transmisión del juego de la Selección de México en contra de la República Checa.

Por primera vez, el anfiteatro del recinto se llenó en su totalidad; todos los fanáticos con su camisa verde.

El escenario se convirtió en un “mini estadio” con porras, cánticos y la tradicional ola mientras la selección jugaba.

“Es un mini estadio”, dijo Alba del Toro, “pareciera que estamos en el estadio, la verdad es que fue una decisión venir aquí a disfrutar el juego, las instalaciones son excelentes”.

Por la cantidad de personas que quisieron entrar, autoridades estatales tuvieron que cerrar la entrada del parque.

“Se informa que las personas que salgan ya no podrán entrar de nuevo, el recinto ha llegado a su máxima capacidad”, señalaron mediante un megáfono.

A pesar de que el primer tiempo fue un 0-0, la afición no perdió el ánimo.

“México, México, México”, vociferaron mientras ondeaban banderas.

Antes del encuentro, el lugar había sido ocupado por la afición de Corea y Sudáfrica, quienes usaron el parque como punto de concentración para ir al Estadio Monterrey en donde jugarían las selecciones de sus países.

El primer contingente que avanzó fue el de los coreanos y luego lo hicieron los sudafricanos.

Fiel a su estilo, la fanática de Sudáfrica avanzó sobre la Avenida Eloy Cavazos bailando y cantado hasta llegar al recinto deportivo.

Mientas se desarrollaba el partido en el Estadio Monterrey entre Corea del Sur y Sudáfrica, a tan solo unos kilómetros, la fiesta se armó en el medio tiempo y estalló cuando en la parte complementaria Mateo Chávez anotó el primer gol de México y Julián Quiñones el segundo.

El anfiteatro, con capacidad de 5 mil personas sentadas, se llenó en su totalidad y hubo personas de pie.