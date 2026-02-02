Info 7 Logo
Arma Monterrey “Regia Tamaliza” con 3,500 asistentes

Por: Vanessa Aguilar

01 Febrero 2026, 20:03

El principal atractivo fue un tamal gigante de 4.30 metros de largo por un metro de ancho, con un peso superior a los 300 kilogramos

El municipio de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, celebró la Regia Tamaliza 2026, un evento que reunió a miles de asistentes para conmemorar de forma anticipada el Día de la Candelaria.

¿Cuántas personas asistieron a la Regia Tamaliza 2026?

El evento congregó a cerca de 3,500 personas en la Plaza Zaragoza, donde familias regiomontanas participaron en una jornada de convivencia y tradición gastronómica.

El tamal gigante, principal atractivo del evento

El principal atractivo fue un tamal gigante de 4.30 metros de largo por un metro de ancho, con un peso superior a los 300 kilogramos. Esta elaboración estuvo a cargo del equipo Grill Team, con el tradicional guiso de puerco en chile colorado, suficiente para alimentar a más de 600 asistentes.

Actividades artísticas y musicales

Desde las 15:00 horas, el primer cuadro de la ciudad ofreció una programación artística para todas las edades. Los espectáculos de Wiipayasos y Gerilumi abrieron el evento.

La música estuvo a cargo de Esencia Regia, la Gran Orquesta de Monterrey, The Pepper’s Band y el cierre con Desafina2 de la Cumbia.

Autoridades destacan la integración familiar

En representación del alcalde, Karina Barrón, Secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, destacó la importancia de este tipo de actividades para la ciudad.

“Estamos muy contentos, al alcalde le encanta que las familias estén unidas y estos eventos en los domingos y como el día de hoy, pues es parte de integrar a las familias de Monterrey”.

Funcionarios presentes en el evento

Al evento también asistieron Ricardo De la Rocha, Director de Salud, y Marla Treviño, Directora de Vinculación.

