Arma Monterrey jornada de salud por Día Mundial contra el Cáncer

Con el objetivo de transformar la concientización en acciones tangibles, el Gobierno de Monterrey conmemoró este miércoles el Día Mundial contra el Cáncer mediante una feria de servicios de salud gratuitos en la Plaza Zaragoza.

En alianza con la asociación AIRA, organización enfocada en el soporte psicológico para sobrevivientes y sus familias, el municipio desplegó una plataforma de atención integral que busca reducir las brechas de acceso a la detección oportuna y el tratamiento digno.

La jornada no solo se limitó a la orientación médica, sino que abarcó aspectos fundamentales de la calidad de vida de los pacientes.

Entre los servicios destacados se incluyeron orientación médica y oncológica especializada, asesoría nutricional con dietas diseñadas para pacientes en tratamiento.

También tratamientos hormonales y seguimiento clínico y apoyo estético con cambios de look y entregas de pelucas oncológicas, un gesto orientado a fortalecer la autoestima de quienes atraviesan procesos de quimioterapia.

Como cierre de la jornada, autoridades y ciudadanos participaron en un acto simbólico: la formación de un lazo monumental con globos lilas y amarillos.

Esta figura representó la unidad y la esperanza, enviando un mensaje de respaldo a quienes enfrentan la enfermedad actualmente.

De acuerdo con las autoridades municipales para el alcalde Adrián de la Garza, esta fecha es un recordatorio del compromiso institucional con el acompañamiento humano. La administración municipal subrayó que la prevención y la detección temprana siguen siendo las herramientas más poderosas para salvar vidas.

ALIANZA POR LA SALUD

El evento contó con una nutrida representación de sectores médicos y sociales. Entre los asistentes destacaron Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva; Ricardo de la Rocha, director de Salud municipal; y Leticia Jaime Bernal, presidenta de AIRA.

También sumaron esfuerzos directivos de instituciones como el Hospital ION, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y diversas agrupaciones civiles como “Campanas de la Victoria”, “Unidas contigo” y “Tejiendo por una causa”, consolidando una red de apoyo multidisciplinaria para la comunidad regiomontana.