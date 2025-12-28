Arden vehículos en corralón de Salinas Victoria

Aunque el encargado desconoce el origen de las llamas, estas consumieron las unidades resguardadas dejandolas en calidad de cenizas

Al menos cinco vehículos y una traila calcinados fue el saldo de un incendio registrado la noche de este viernes, al interior del corralón "El Leal", perteneciente al municipio de Salinas Victoria.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, a la altura de la carretera a Colombia, en el citado municipio.

Cuerpos de Bomberos municipales y personal de Protección Civil Nuevo León acudieron al lugar para controlar las llamas del siniestro.

Luego de ser cuestionado, el encargado de este inmueble afirmó que desconocía las causas por las que se suscitó el fuego.

Luego de que el incendio fue liquidado, se determinó que ya no se contaba con riesgos de propagación.

En cuanto a lo sucedido, será el municipio de Salinas Victoria quien se encargue de lo ocurrido.