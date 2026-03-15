Arden tres comercios tras incendio de baldío en Juárez

Horas después, pasadas las 4:30 de la tarde, el incendio logró ser controlado sin que se registraran personas lesionadas ni intoxicadas.

Tres comercios dañados por el fuego, entre ellos un yonke donde 50 automóviles se calcinaron, fue el saldo de un incendio que comenzó en un terreno baldío del municipio de Juárez.

Ante la rápida propagación de las llamas tuvieron que ser evacuadas de emergencia 22 personas que laboraban en los establecimientos, informó Protección Civil municipal.

Fue sobre la Carretera a San Roque, a la altura de la colonia América Unida, donde se reportó el siniestro a las 12:30 del mediodía.

La larga columna de humo negro pudo verse desde kilómetros a la redonda en la zona oriente de la metrópoli.

Para el combate tuvieron que intervenir también autoridades de Guadalupe, Cadereyta, y del gobierno del Estado.

Y es que las condiciones de baja humedad, intensos rayos solares y las ráfagas de viento provocaron que se complicaran las maniobras.

Horas después, pasadas las 4:30 de la tarde, el incendio logró ser controlado sin que se registraran personas lesionadas ni intoxicadas.

Aunque Protección Civil de Nuevo León informó preliminarmente que el predio comenzó a arder desde la noche del viernes, la autoridad de Juárez precisó que se trataron de incendios diferentes separados por unos 400 metros.

Aunque en el lugar no se pudieron detallar las causas, se presume que el fuego inició por basura que hizo efecto lupa en el terreno abandonado.