Arden tejabanes en terreno invadido en Monterrey

De acuerdo con los vecinos, el terreno es utilizado recurrentemente como punto de reunión para consumir estupefacientes.

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Un predio baldío adecuado con tejabanes por personas en situación de calle ardió en llamas y puso en riesgo a viviendas aledañas, en la colonia Bellavista de Monterrey.

De acuerdo con los vecinos, el terreno es utilizado recurrentemente como punto de reunión para consumir estupefacientes.

El incendio se registró minutos antes de las 9:30 de la mañana y, de acuerdo con testigos, fue causado por un hombre.

Maderas, lonas, y basura se prendieron en cuestión de segundos generando una densa columna de humo que invadió los inmuebles contiguos.

Al menos 12 personas salieron de sus viviendas para evitar síntomas de intoxicación, y ante el riesgo de que las llamas se extendieran.

Con extintores y mangueras de jardín algunos vecinos trataron de controlar el siniestro hasta el arribo de las corporaciones de rescate.

Fue en el cruce de las calles Julián Villagrán y Lombardini donde ocurrió la situación de peligro.

Personal de Bomberos de Nuevo León ingresó al terreno para sofocar las llamas, mientras Protección Civil estatal y municipal descartaba riesgos en las inmediaciones.

Ante los constantes incidentes relacionados con las personas que se apoderaron del baldío, los habitantes del sector pidieron la intervención del municipio.

“Exigimos a la autoridad que se lleven toda esta basura, que contacten a los dueños del predio, y que se cierre completamente.

“Ha sido un constante dolor de cabeza para todos nosotros y no queremos que pase una tragedia”, dijo Felipe Lara.