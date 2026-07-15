Arden ocho vehículos durante incendio en tarimera de Apodaca

Como medida preventiva, entre 50 y 60 vecinos fueron evacuados temporalmente de sus viviendas para evitar afectaciones por la inhalación de humo

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Un incendio de grandes dimensiones registrado en una tarimera provocó la movilización de cuerpos de auxilio y dejó como saldo ocho vehículos consumidos por el fuego, además de poner en riesgo varios negocios en el municipio de Apodaca.

El siniestro ocurrió en el cruce del bulevar Humberto Ramos Lozano y la avenida Primero de Mayo, cerca de la colonia Rinconada Colonial, donde las llamas alcanzaron una gran intensidad debido al material almacenado en el predio.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió por completo ocho vehículos que se encontraban en el lugar. Asimismo, al menos seis locales comerciales estuvieron en riesgo de ser alcanzados por las llamas; sin embargo, la rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó que el incendio se propagara.

Como medida preventiva, entre 50 y 60 vecinos fueron evacuados temporalmente de sus viviendas para evitar afectaciones por la inhalación de humo, ya que las llamas no representaban un riesgo directo para los domicilios.

Elementos de Protección Civil de Apodaca, Protección Civil de Nuevo León y Bomberos de Nuevo León desplegaron un operativo para combatir el incendio, realizando labores durante varias horas para impedir que el fuego continuara extendiéndose entre las tarimas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y las autoridades mantienen las investigaciones para determinar qué originó el incendio.