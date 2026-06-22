Arden cuartos de renta en San Nicolás y causa movilización

Cinco personas salieron del edificio hasta que Bomberos y Protección Civil municipal arribaron para combatir las llamas.

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El incendio en un edificio de cuartos en renta provocó la evacuación de una familia y el despliegue de las corporaciones de emergencia a la colonia Villa Esperanza, en San Nicolás.

Fue en una habitación de aproximadamente tres por tres metros, ubicada en la segunda planta, donde comenzaron las llamas.

La dueña del inmueble refirió que a las 11:00 de la mañana del domingo observó como salía humo de una de las ventanas.

En ese momento el segundo piso se encontraba vacío, pues los residentes salieron momentos antes.

Cuando la rentera llegó a la habitación vio como rápidamente el fuego consumía cartones y muebles de madera.

El siniestro se extendió hasta una estancia, por lo que la mujer salió avisando a sus familiares que se encontraban en la primera planta.

Cinco personas salieron del edificio hasta que Bomberos y Protección Civil municipal arribaron para combatir las llamas.

Fue en el inmueble marcado con el número 107 de la calle División del Norte, en su cruce con Sierra de los Ángeles, donde ocurrió la movilización.

Al sitio también llegaron rescatistas de Protección Civil de Nuevo León, quienes resguardaron el perímetro para seguridad de los vecinos.