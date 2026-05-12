Arde tráiler en Apodaca y moviliza por riesgo de propagación

El incendio de un tráiler en la colonia Joyas del Pedregal movilizó a cuerpos de auxilio en Apodaca, debido al riesgo que representa.

Un tráiler se incendió en calles de la colonia Joyas del Pedregal, en el municipio de Apodaca, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio ante el riesgo de propagación del fuego.

El reporte fue atendido en el cruce de las calles Ónix y Perla, de acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el incendio consumía un vehículo de carga y existía riesgo de que las llamas alcanzaran a otras unidades que se encontraban cercanas al sitio.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que originaron el siniestro.

Información en desarrollo…