Arde subestación en centro comercial de San Pedro

El incendio de una subestación eléctrica provocó un despligue de rescatistas al centro comercial Fashion Drive, en San Pedro.
Las llamas, según se presume, habrían comenzado tras un cortocircuito.
Fue a las 5:20 de la mañana cuando empleados del complejo observaron que salía humo desde el sótano número tres.
Al descender encontraron que la infraestructura se encontraba envuelta en fuego.
Pese a que intentaron activar el mecanismo contra incendios, la falla provocó un corte de energía que impidió que entraran los aspersores.
Elementos de Bomberos de Nuevo León, y Protección Civil municipal tuvieron que acudir para combatir el siniestro.
La movilización se registró sobre la avenida Diego Rivera, a unos metros del cruce con Lázaro Cárdenas.
Los rescatistas se adentraron al centro comercial y tras aproximadamente dos horas culminaron con el incendio.
Se informó que no se presentaron personas lesionadas, y que las llamas lograron ser contenidas sin que se extendieran a otras áreas.