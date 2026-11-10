Arde subestación en centro comercial de San Pedro

Se informó que no se presentaron personas lesionadas, y que las llamas lograron ser contenidas sin que se extendieran a otras áreas.

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El incendio de una subestación eléctrica provocó un despligue de rescatistas al centro comercial Fashion Drive, en San Pedro.

Las llamas, según se presume, habrían comenzado tras un cortocircuito.

Fue a las 5:20 de la mañana cuando empleados del complejo observaron que salía humo desde el sótano número tres.

Al descender encontraron que la infraestructura se encontraba envuelta en fuego.

Pese a que intentaron activar el mecanismo contra incendios, la falla provocó un corte de energía que impidió que entraran los aspersores.

Elementos de Bomberos de Nuevo León, y Protección Civil municipal tuvieron que acudir para combatir el siniestro.

La movilización se registró sobre la avenida Diego Rivera, a unos metros del cruce con Lázaro Cárdenas.

Los rescatistas se adentraron al centro comercial y tras aproximadamente dos horas culminaron con el incendio.

Se informó que no se presentaron personas lesionadas, y que las llamas lograron ser contenidas sin que se extendieran a otras áreas.