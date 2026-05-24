Arde sistema contra incendios en casino de Guadalupe

Para combatir las llamas elementos de Bomberos municipales tuvieron que descender hasta donde se encontraban los sistemas afectados

El reporte de fuego en el sistema contra incendios del Casino Codere, en Guadalupe, provocó un amplio despliegue de rescatistas.

Las llamas se originaron en las bombas hidráulicas ubicadas en el área de la cisterna.

Empleados se percataron que de esas instalaciones subterráneas salía un denso humo negro.

Trascendió que el incendio se avivó por los aceites y plásticos que recubrían las maquinarias.

Como el siniestro ocurrió en la zona del estacionamiento, a aproximadamente 60 metros de casino, no fue necesaria la evacuación de clientes ni empleados.

Para combatir las llamas elementos de Bomberos municipales tuvieron que descender hasta donde se encontraban los sistemas afectados, pues tras una hora de trabajos a ras de suelo el fuego no cedía.

El negocio, ubicado sobre Constituyentes de Nuevo León y Miguel Alemán en la colonia 10 de Mayo, reportó el incidente a las 10:30 de la mañana del sábado.

Además de los combatientes municipales, al sitio también se desplegaron rescatistas de Protección Civil de Guadalupe y Nuevo León.