Arde patrulla de Policía de Monterrey en el centro de la ciudad

Ante los hechos se mantuvo temporalmente cerrada la circulación en el cruce durante las labores de Bomberos, hasta que el incendio quedó controlado

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada de este jueves luego de que una patrulla de la Policía de Monterrey fuera consumida parcialmente por el fuego en calles del primer cuadro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cerca de las 04:24 horas en la intersección de la avenida Colón y Galeana, donde la unidad marcada con el número 308 comenzó a incendiarse por causas que hasta el momento no han sido determinadas.

Al percatarse de la situación, los oficiales que se encontraban a bordo lograron descender de la unidad y ponerse a salvo, además de solicitar el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y personal de Bomberos, quienes desplegaron maniobras para contener las llamas que se concentraban principalmente en la parte posterior del vehículo, aunque el fuego también alcanzó otras áreas de la carrocería.

Debido a las labores para combatir el siniestro, la circulación vehicular fue restringida de manera temporal en el sector, mientras los rescatistas trabajaban para evitar que el fuego se propagara.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue extinguido sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a terceros.

Una vez concluidas las acciones de enfriamiento y revisión de riesgos, la unidad policial fue retirada mediante una grúa.

La causa que originó el incendio será determinada por las investigaciones correspondientes. En tanto, elementos de la corporación municipal permanecieron en el lugar resguardando la zona y apoyando en el control del tráfico.