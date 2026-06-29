Arde negocio abandonado en el Centro de Monterrey

Un negocio abandonado ardió en llamas tras presuntamente ser incendiado por personas en situación de calle en el Centro de Monterrey.
El inmueble en desuso almacenaba maderas, cartones y basura.
De acuerdo con habitantes de la zona, un grupo de hombres que pernoctan en el sitio acostumbran hacer quemas de cableado y habrían sido los responsables.
El siniestro ocurrió sobre el cruce de Emilio Carranza y Arteaga, detrás del bazar de Cáritas de Monterrey.
Fue minutos antes del mediodía que se reportó, y debido al intenso Sol y las ráfagas de viento las labores tuvieron que reforzarse a lo contemplado inicialmente.
Al menos cuatro unidades de Bomberos de Nuevo León se desplegaron para combatir las llamas, que se avivaban constantemente por las condiciones del clima y la cantidad de material inflamable en el predio.
Para las labores, los elementos ingresaron por dos frentes: mediante un boquete a un costado y a través del techo del edificio aledaño.
Participaron además rescatistas de Protección Civil municipal y estatal, quienes acordonaron el área y entraron a apoyar a liquidar el fuego.
Al filo de la 1:00 de la tarde el incendio fue declarado bajo control sin que se reportaran personas lesionadas o detenidas.