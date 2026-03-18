Arde lote baldío en Barrio Santa Isabel en Monterrey

Elementos de auxilio arribaron minutos después y comenzaron las labores para sofocar el fuego, logrando contenerlo antes de que alcanzara mayores dimensiones.

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Un incendio en un lote baldío movilizó a corporaciones de auxilio en la colonia Barrio Santa Isabel, al norponiente de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos se registraron al filo de las 23:30 horas en el cruce de las avenidas Cabezada y De los Astros, donde vecinos detectaron fuego entre desechos acumulados y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. De acuerdo con testimonios en el lugar, una persona en situación de calle habría iniciado el incendio y posteriormente se retiró.

Las llamas se propagaron rápidamente al consumir basura, hierba seca y llantas, lo que provocó una intensa columna de humo visible en distintos puntos del sector.

Elementos de auxilio arribaron minutos después y comenzaron las labores para sofocar el fuego, logrando contenerlo antes de que alcanzara mayores dimensiones. Posteriormente, realizaron trabajos de enfriamiento para descartar riesgos de reactivación.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Monterrey, Bomberos de Nuevo León y brigadas de rescate, quienes controlaron la situación sin que se registraran personas afectadas.