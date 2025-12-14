Arde combi sobre puente vehicular en centro de Monterrey

Aparentemente el conductor se dirigía hacia el centro de la ciudad cuando las llamas comenzaron a propagarse por toda la unidad

Un vehículo tipo combi resultó con cuantiosos daños luego de ser objeto de un incendio la mañana de este sábado sobre el Puente Zaragoza, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, estos hechos se registraron alrededor de las 07:48 horas, a la altura de la avenida Constitución.

Aparentemente, el conductor se dirigía hacia el centro de la ciudad cuando sucedió este siniestro.

Personal de Protección Civil Estatal y Municipal, Bomberos NL, Policía Municipal de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja acudieron hasta el punto para intentar sofocar las llamas y brindar atención a las personas que lo requieran.

El conductor no presentó heridas visibles debido a que logró descender de su camioneta, antes de que las llamas alcanzaran el interior.

Elementos de vialidad fueron los encargados de retirar el vehículo afectado para posteriormente, reabrir la vialidad.