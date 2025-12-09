Arde cocina de carnicería en la Carretera Nacional

Aunque el incendio no se extendió más allá de la cocina, el humo se dispersó por el local y generó un ambiente riesgoso que ameritó la activación de protocolos

Un incendio dentro de una carnicería ubicada sobre la Carretera Nacional, al sur de Monterrey, provocó la movilización de equipos de emergencia después de que el fuego utilizado para preparar chicharrones se descontrolara debido a la presunta acumulación de aceite y manteca en las instalaciones.

El incidente ocurrió en Uro's Market Butcher Shop, en la colonia Villas del Uro, donde las llamas quedaron confinadas únicamente a la cocina. Sin embargo, la gran cantidad de humo obligó a evacuar tanto al personal como a los clientes que se encontraban en el establecimiento al momento del siniestro.

¿Cómo inició el incendio en la carnicería?

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego empleado en la preparación de los chicharrones habría reaccionado con los materiales inflamables presentes en el área, lo que generó una rápida propagación de las llamas. La presunta mala disposición del aceite y manteca fue señalada como un factor determinante en el accidente ocurrido alrededor de las 3:00 de la tarde.

Aunque el incendio no se extendió más allá de la cocina, la densa columna de humo se dispersó por el local, generando un ambiente riesgoso que ameritó la activación inmediata de protocolos de seguridad por parte de los responsables del negocio.

¿Qué autoridades atendieron el incidente?

Elementos de Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio para sofocar las llamas y posteriormente comenzaron labores de ventilación para despejar el establecimiento. Asimismo, rescatistas de Protección Civil estatal y Protección Civil de Monterrey evaluaron al personal y clientes.

Las autoridades descartaron lesiones, quemaduras o síntomas de intoxicación entre los empleados y visitantes. Los trabajos para controlar y ventilar el área se extendieron cerca de una hora, antes de entregar el lugar a los encargados de la tienda para su revisión interna.