Arde casa y tejaban en Fomerrey 105 de Monterrey

El incendio provocó un fuerte despliegue de autoridades ante el riesgo de que el fuego se expandiera a domicilios cercanos.

Una vivienda y un tejaban ubicado en el mismo predio se incendiaron en la colonia Fomerrey 105, al norponiente de Monterrey.

Las llamas consumieron desechos que se almacenaban en el sitio, como ropa, muebles viejos y madera.

Aunque no precisó cómo inició el fuego, trascendió que durante la noche personas acostumbran a iniciar fogatas al interior para mitigar las bajas temperaturas.

El siniestro se reportó aproximadamente a las 7:30 de la mañana sobre la calle Camaleón, cerca del cruce con Pez Tambor.

De acuerdo con vecinos del sector, el inmueble era propiedad de dos mujeres de la tercera edad, sin embargo, es frecuentemente utilizado como bodega y refugio.

Personal de Bomberos de Nuevo León logró combatir las llamas antes de que se propagaran.

Sin embargo, gran parte de lo que se resguardaba en el predio se había consumido en su totalidad.

La cuadra fue acordonada por elementos de Fuerza Civil, quienes efectuaron como primeros respondientes.