Arde camioneta tras colisión sobre Plino Ordoñez, en Escobedo

Al menos una persona resultó lesionada tras el incidente, que daño casi el 50% del motor de una de las camionetas involucradas

Durante la mañana de este domingo, un choque y posterior incendio se registró en la colonia Seguridad Social Fomerrey 9, en el municipio de Escobedo.

El choque ocurrió cuando una mujer de 58 años, acompañada por otra persona, se impactó contra una camioneta conducida por un joven de 19.

Tras el impacto, la camioneta comenzó a incendiarse, por lo que Bomberos de Nuevo León y Protección Civil del Estado acudieron al lugar para sofocar rapidamente las llamas.

Se reportó que el 40% del motor resultó afectado y el vidrio del parabrisas se quebró, mientras que la conductora era trasladada hacia un hospital para recibir atención médica.

En el lugar también se revisó al joven, debido a que el impactó le provocó un golpe en la parte posterior de la cabeza.

A pesar de lo ocurrido, las autoridades descartaron riesgos, por lo que personal de tránsito municipal se encargara de los protocolos correspondientes.