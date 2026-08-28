Arde camioneta en supermercado al sur de Monterrey

El conductor refirió ingresar al comercio para comprar el aceite que requería el vehículo. Al salir se percató que la camioneta estaba envuelta en llamas

Una presunta falla por falta de aceite provocó que una camioneta se incendiara en el estacionamiento de un supermercado en la colonia Contry, al sur de Monterrey.



Las llamas consumieron el área del motor y la parte frontal de la unidad, una RAM 700 en color blanco.



De acuerdo con el reporte de Tránsito, el conductor refirió ingresar al comercio para comprar el aceite que requería el vehículo.



Al salir se percató que la camioneta estaba envuelta en llamas, por lo que solicitó apoyo de las corporaciones de rescate.



Fue en el cruce de las avenidas Eugenio Garza Sada y Alfonso Reyes donde se registró el incendio, minutos antes de las 12:00 del mediodía.



Elementos de Bomberos de Nuevo León se desplegaron y lograron contener el avance del fuego, evitando que se expandiera a otras partes de la unidad o del estacionamiento.



En tanto, elementos de Protección Civil municipal y estatal acordonaron las maniobras impidiendo el acceso a esa área del supermercado.



Pese a lo aparatoso del incendio y los daños materiales, el conductor resultó ileso al mantenerse alejado de la camioneta.