Arde camioneta en la avenida Raúl Rangel Frías

Bomberos de Nuevo León se desplegaron para sofocar el siniestro, mientras que elementos de Protección Civil estatal y municipal resguardaron la zona

El incendio de una camioneta sobre la avenida Raúl Rangel Frías, en Monterrey, provocó un despliegue de rescatistas y paralizó el tránsito.

De acuerdo con las primeras versiones, la unidad, una Ford Econoline, sufrió un corto circuito en plena circulación.

El conductor, identificado Carlos César de 49 años, detuvo la marcha y abandonó el vehículo apenas observó que salía humo del área del motor.

Fue en el tramo entre Paseo de los Leones y el bulevar Puerta del Sol donde ocurrió el siniestro.

Las llamas rápidamente se propagaron por la camioneta, reduciendo a cenizas la parte frontal.

Posteriormente el fuego se expandió al terreno baldío al costado de la arteria.

Aproximadamente a las 11:30 de la mañana las autoridades recibieron el reporte de la situación de riesgo, emitido por automovilistas que viajaban por la zona.

Personal de Bomberos de Nuevo León se desplegaron para sofocar el siniestro, mientras que elementos de Protección Civil estatal y municipal resguardaban las inmediaciones.

El incendio y los trabajos provocaron tránsito lento que se extendió por al menos dos kilómetros sobre la Rangel Frías.