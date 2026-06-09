Arde camión de personal en el Centro de Apodaca

Al sitio arribaron elementos de Tránsito de Apodaca para acordonar dos cuadras a la redonda debido a la magnitud del siniestro.

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Cuando era llevado al taller por presentar fallas mecánicas, un camión de personal ardió en llamas consumiéndose totalmente en el Centro de Apodaca.

La unidad circulaba sobre la calle Dr. Eleuterio González y se incendió al llegar al cruce con San Francisco.

El conductor alcanzó a salir cuando apenas el motor emanaba humo, por lo que no resultó lesionado.

Rápidamente el fuego se extendió por toda la unidad, que además presentó al menos dos explosiones dejando vidrios rotos en un edificio.

Fue aproximadamente a las 8:00 de la mañana cuando se reportó el accidente, y una hora después, ya fue controlado por las corporaciones de rescate, el camión estaba calcinado en su totalidad.

El vehículo pertenecía a la empresa Settepi, y era conducido por Miguel Bueno de 50 años de edad.

Al sitio arribaron elementos de Tránsito de Apodaca para acordonar dos cuadras a la redonda debido a la magnitud del siniestro.

En tanto, personal de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil municipal ejecutaron maniobras para apagar el fuego del camión y de un árbol a donde se propagó el siniestro.