Arde caja de tráiler en Libramiento Noreste; chofer logra salir

Un tráiler se incendió mientras circulaba por el Libramiento Saltillo-Nuevo Laredo, en Escobedo. El conductor logró ponerse a salvo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La mañana de este martes, un tráiler de la empresa Transportes Salci se incendió por causas que hasta el momento se desconocen cuando circulaba sobre el Libramiento Saltillo-Nuevo Laredo, a la altura de la colonia Gloria Mendiola, en el municipio de Escobedo.

El siniestro se registró alrededor de las 7:00 de la mañana en los carriles de poniente a oriente. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se percató de que la caja del remolque comenzaba a incendiarse, por lo que detuvo la unidad y descendió de inmediato para ponerse a salvo.

En cuestión de minutos, el fuego envolvió por completo la caja del tráiler, generando una densa columna de humo que era visible desde al menos un kilómetro de distancia, lo que alertó a otros automovilistas que transitaban por la zona.

Para evitar que las llamas alcanzaran la cabina del tráiler, la caja fue desprendida y quedó sobre los carriles contiguos al camellón lateral, donde continuó incendiándose hasta ser consumida casi en su totalidad.

Debido al incidente, la circulación hacia el oriente fue desviada por el acotamiento, mientras los automovilistas reducían la velocidad para esquivar la unidad incendiada, provocando importantes afectaciones viales. En sentido contrario no se registraron cierres, aunque el tránsito avanzó con lentitud debido a que varios conductores disminuían la velocidad para observar lo ocurrido.

Elementos de Bomberos Nuevo León acudieron al sitio y, tras varios minutos de labores, lograron controlar y sofocar el incendio.

Al finalizar las maniobras, la caja del remolque quedó completamente calcinada, con gran parte de su estructura reducida a cenizas.

Pese a la magnitud no se registraron personas lesionadas ni fallecidas.